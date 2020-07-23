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Общество / Важная дата

Михаил Ведерников почтил память павших псковичей

23 июля 2020 года, 18:26

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников почтил память павших псковичей, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. Он возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в Пскове. В торжественной церемонии также участвовали руководители города, ветераны и общественники.

Михаил Ведерников почтил память павших псковичей

Фото пресс-службы администрации Псковской области

В память о героях-освободителях у могилы отслужили заупокойную литию.

Также 23 июля в Пскове прошли праздничные мероприятия. В частности, состоялась церемония награждения тех, кого удостоили звания «Почетный гражданин города Пскова» и медали «За заслуги перед Псковом».

Кроме того, была организована серия онлайн-мерояприятий. В частности, на официальных каналах Городского культурного центра в социальных сетях «ВКонтакте» и «Youtube» прошли трансляции поздравления с участием заслуженного коллектива народного творчества России ансамбля «Сказ» им. В. Румянцева и экскурсии «У вечного огня».

Завершится праздник фейерверком в 22:30. Посмотреть его можно с набережной реки Великой.

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