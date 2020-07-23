Третий этап снятия ограничений в Псковской области обсудят на следующей неделе

Переход к третьему этапу снятия ограничений, введённых из-за распространения коронавиурса, в Псковской области будут обсуждать на следующей неделе. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников на совещании с медиками 23 июля, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Глава региона подчеркнул, что с выходом на следующий этап послаблений не стоит. «Коронавирусная ситуация улучшается, но угроза ещё не миновала», - пояснил он.

Михаил Ведерников отметил, что за последние три дня в регионе наблюдается незначительный рост числа новых случаев коронавируса, при этом продолжает расти число тех, кто победил заболевание.

По данным на 23 июля, в Псковской области подтверждены 3 тыс. 435 случаев коронавируса, 2 тыс. 278 заражённых уже выздоровели. Умерли 46 человек.