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Общество / Здоровье

Третий этап снятия ограничений в Псковской области обсудят на следующей неделе

23 июля 2020 года, 18:00

Переход к третьему этапу снятия ограничений, введённых из-за распространения коронавиурса, в Псковской области будут обсуждать на следующей неделе. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников на совещании с медиками 23 июля, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Третий этап снятия ограничений в Псковской области обсудят на следующей неделе

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Глава региона подчеркнул, что с выходом на следующий этап послаблений не стоит. «Коронавирусная ситуация улучшается, но угроза ещё не миновала», - пояснил он.

Михаил Ведерников отметил, что за последние три дня в регионе наблюдается незначительный рост числа новых случаев коронавируса, при этом продолжает расти число тех, кто победил заболевание.

По данным на 23 июля, в Псковской области подтверждены 3 тыс. 435 случаев коронавируса, 2 тыс. 278 заражённых уже выздоровели. Умерли 46 человек.  

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