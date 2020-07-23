В 2021 году Псково-Изборский заповедник перейдёт на федеральный уровень

На федеральный уровень Псково-Изборский объединённый музей-заповедник перейдёт в 2021 году. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совещании по созданию парка «Россия — моя история» в Пскове, пишет Псковское агентство информации.

Глава региона отметил, что уже достиг соответствующие договорённости с министром финансов России Антоном Силуановым.

По оценке губернатора, при переходе заповедника на федеральный уровень экономия регионального бюджета составит около 320 млн рублей, поскольку средства области не будут тратиться на финансирование музея.