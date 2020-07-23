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Общество / Здоровье

Очаг коронавируса выявили в Псковской областной больнице

23 июля 2020 года, 15:58

В Псковской областной больнице выявили очаг коронавируса: технически их два - в двух отделениях клиники. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram. «Все необходимые меры оперативно предприняты, число заболевших в настоящий момент ограничивается 10», - подчеркнул глава региона.

Очаг коронавируса выявили в Псковской областной больнице

Фото из Instagram губернатора

Он добавил, что 22 июля за сутки были подтверждены 48 новых случаев. «Довольно много по сравнению с предыдущими днями, - отметил губернатор. - Выздоровевших, впрочем, снова больше (+58)».

Михаил Ведерников призвал жителей Псковской области соблюдать требования безопасности Роспотребнадзора.

По данным на 23 июля, в Псковской области подтверждены 3 тыс. 435 случаев коронавируса, 2 тыс. 278 заражённых уже выздоровели. Умерли 46 человек. 

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