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Общество / Важная дата

Ведерников: С каждым годом Псков становится краше и благоустроеннее

23 июля 2020 года, 15:48

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Пскова с 76-й годовщиной освобождения города от немецко-фашистстких захватчиков и подчеркнул, что город с каждым годом становиться краше и благоустроеннее. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Ведерников: С каждым годом Псков становится краше и благоустроеннее
Михаил Ведерников

Глава региона напомнил, что Псков был освобождён 23 июля 1944 года в результате жестоких боев. «Враг не хотел признавать поражение. Покидая город, он разрушал все на своем пути, оставляя после себя разруху, пепелища и заминированные улицы», - сказал он.

Михаил Ведерников отметил, что после изгнания оккупантов, жители начали восстанавливать город, разбирали завалы, заново отстраивали здания, дороги, храмы.

«Сегодня мы вспоминаем военный и трудовой подвиг соотечественников, которые вернули нам Псков и мирное небо над ним. Наша общая задача — сохранить это достояние, отвоёванное, сохраненное и отстроенное руками, жизнями

и силами многих людей», - заявил губернатор. Он подчеркнул, что от каждого зависит, каким станет Псков в будущем.

«Благодарю каждого из вас, кто своей энергией, трудами и талантами служит родному городу. Уверен, что впереди у нас много прекрасных событий, новых открытий и побед! С праздником!» - заключил Михаил Ведерников.  

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