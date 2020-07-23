Концертный зал на 460 мест откроется в псковском парке «Россия — моя история»

В историческом парке «Россия — моя история», который будет создан в Пскове, откроется концертный зал на 460 мест. Об этом рассказал разработчик проекта на совещании у губернатора Псковской области Михаила Ведерникова 23 июля, сообщает Псковского агентства информации.

Также в парке будут предусмотрены два зала для артефактов. В целом выставочное пространство зайдёт 42 зала, в которых разместиться экспозиция от каменного века до настоящего времени. Там можно будет познакомиться с летописной историей древнего Пскова, с археологическими находками разного времени, с современной историей Псковской области.

Как сообщил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов, исторические материалы для парка пройдут согласование до 10 августа, после утверждения подготовка текста и мультимедийных материалов займет 2,5 месяца.