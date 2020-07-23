К 10 августа будет готова конкурсная документация по парку «Россия — моя история» в Пскове

К 10 августа планируется подготовить конкурсную документацию по строительству парка «Россия — моя история» в Пскове, а затем объявить конкурс. Об этом сообщил председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов на совещании у губернатора Михаила Ведерникова 23 июля, пишет Псковское агентство информации.

Генеральный директор «ПсковСтройПроект» Дмитрий Назаров отметил, что на данный момент все имевшиеся по проекту замечания уже устранены, документы прошли госэкспертизу.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков также заявил, что со стороны города всё готово к строительству парка.

Сергей Грахов добавил, что здание в историческом парке «Россия — моя история» может быть возведено также быстро, как и корпуса областной инфекционной больницы. По планам, строительство в парке должно быть завершено в марте- апреле следующего года, поскольку зимой нельзя вести прокладку коммуникаций.

завершить строительство в парке По словам руководителя профильного комитета, строительство полностью завершится в марте-апреле, поскольку зимой нельзя прокладывать коммуникации к зданию.