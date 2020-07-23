С 75-летием поздравил губернатор областной Дом ребёнка в Печорах

«Дата впечатляющая. Тем более, это год 75-летия Победы», - сказал глава региона. Он поблагодарил врачей и воспитателей Дома ребенка за их работу и заботу о детях. «Зарплаты у вас, конечно, небольшие, но на таких должностях люди просто ради зарплат работать не могут. Для того чтобы заниматься с детками, нужно иметь большое доброе сердце. Спасибо вам огромное», - заявил Михаил Ведерников.

Он пообещал помогать учреждению, чтобы дети проживали здесь в хороших условиях. В частности, глава региона поручил запланировать ремонт подъезда к учреждению и установку новых беседок. «Наверное, начать нужно будет с дороги, потому что она уже совсем в плохом состоянии. Там порядка 700 метров. Постараемся сделать в этом году, найдем возможность», - сказал Михаил Ведерников.