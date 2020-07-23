Ход ремонта улицы Каштановой в Печорах проконтролировал Михаил Ведерников

Ход ремонтных работ на улице Каштановой в Печорах проконтролировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время своего визита 23 июля, пишет Псковское агентство информации.
Ход ремонтных работ на улице Каштановой в Печорах проконтролировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время своего визита 23 июля, пишет Псковское агентство информации.
Председатель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин заверил, что работы будут завершены в сентябре, несмотря на имеющееся отставание от графика, которое образовалось из-за необходимости замены коммунальных сетей. На данный момент завершено фрезерование старого покрытия, идёт замена бортового камня.
Работы выполняет местный подрядчик ООО «Печорыагродорстрой». Ремонт идёт в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».