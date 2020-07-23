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Политика / Власть

Губернатор поручил новому главе Печорского района выполнить наказы избирателей

23 июля 2020 года, 12:54

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече с главой Печорского района Сергеем Тарасиком заявил, что совместную работу нужно выстроить таким образом, чтобы выполнить наказы избирателей, сообщает Псковское агентство информации.

Губернатор отметил, что основная задача его встречи с новым главой района — обсуждение планов на будущее, корректировка планов областной и районной администраций.

Сергей Тарасик отметил, что в период избирательной компании печеряне обращались к нему по самым разным вопросам, в том числе по ремонту дорог, благоустройству территорий, водоснабжению, вывозу мусора, подготовке к отопительному сезону. «Естественно, все вопросы имеют важное значение. Ни один вопрос не останется незамеченным», – подчеркнул глава района и проинформировал губернатора, что некоторые проблемы уже удалось решить.

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