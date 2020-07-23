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Происшествия / ДТП

Два человека пострадали при столкновении трёх машин в Стругокрасненском районе

23 июля 2020 года, 12:26

При столкновении трёх машин в Стругорасненском районе на 214-м километре трассы Санкт-Петербурге — Невель пострадали два человека. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД по Псковской области, авария произошла 22 июля около 14:55.

Два человека пострадали при столкновении трёх машин в Стругокрасненском районе

Фото пресс-службы УМВД по Псковской области

20-летний житель Усвят на автомобиле «БМВ» врезался в поворачивавший налево ВАЗ-21150, за рулём которого находился 65-летний петербуржец. После этого ВАЗ влетел в «Урал-4320» под управлением 27-летнего псковича.

Два человека пострадали при столкновении трёх машин в Стругокрасненском районе

Фото пресс-службы УМВД по Псковской области

В результате ДТП водитель ВАЗа получил ссадины и сотрясение головного мозга, госпитализация ему не потребовалась. В больницу попала его 53-летняя пассажирка, у которой подозревается ушиб головного мозга.

По факту ДТП проводится проверка.

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