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Политика / Власть

Состоялась инаугурация главы Печорского района

23 июля 2020 года, 11:38

Состоялась церемония инаугурации главы Печорского района Сергея Тарасика, сообщает Псковское агентство информации. Она прошла 23 июля в Печорском районном центре культуры.

Состоялась инаугурация главы Печорского района

Фото Псковского агентства информации

С вступлением в должность Сергея Тарасика поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он отметил, что избирательная кампания была необычной и сложной, её пришлось приостановить весной из-за коронавируса, а затем возобновить. Глава региона подчеркнул, что Сергей Тарасик одержал на выборах уверенную победу. Он поблагодарил всех, кто принял участие в голосовании.

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов отметил большой потенциал Печорского района в сфере развития туризма и сельского хозяйства. «Во многом от того, какие условия создаст глава, будут реализовываться эти задачи», - подчеркнул он и пожелал новому руководителю района в полной мере использовать поддержку областных властей.

Александр Котов вручил Сергею Тарасику часы с символикой Псковской области.

Митрополит Псковский и Порховский Тихон обратил внимание на то, что должность главы района высокая и ответственная. «Наш район имеет огромный потенциал, чтобы реализовать много интересных проектов, в том числе касающихся церковной истории Отечества, - сказал он. - Мы со свой стороны готовы вам помогать в том, что касается наших полномочий. Мы будем молиться за вас». Митрополит Тихон подарил Сергею Тарасику икону преподобномученика Корнилия Псково-Печерского.

Выборы главы Печорского района состоялись 12 июля. Кандидат от партии «Единая Россия» Сергей Тарасик набрал 67% голосов.

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