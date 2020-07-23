Состоялась инаугурация главы Печорского района

С вступлением в должность Сергея Тарасика поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он отметил, что избирательная кампания была необычной и сложной, её пришлось приостановить весной из-за коронавируса, а затем возобновить. Глава региона подчеркнул, что Сергей Тарасик одержал на выборах уверенную победу. Он поблагодарил всех, кто принял участие в голосовании.

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов отметил большой потенциал Печорского района в сфере развития туризма и сельского хозяйства. «Во многом от того, какие условия создаст глава, будут реализовываться эти задачи», - подчеркнул он и пожелал новому руководителю района в полной мере использовать поддержку областных властей.

Александр Котов вручил Сергею Тарасику часы с символикой Псковской области.

Митрополит Псковский и Порховский Тихон обратил внимание на то, что должность главы района высокая и ответственная. «Наш район имеет огромный потенциал, чтобы реализовать много интересных проектов, в том числе касающихся церковной истории Отечества, - сказал он. - Мы со свой стороны готовы вам помогать в том, что касается наших полномочий. Мы будем молиться за вас». Митрополит Тихон подарил Сергею Тарасику икону преподобномученика Корнилия Псково-Печерского.

Выборы главы Печорского района состоялись 12 июля. Кандидат от партии «Единая Россия» Сергей Тарасик набрал 67% голосов.