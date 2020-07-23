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Общество / Жизнь замечательных людей

Актрисы Дарья Мороз, Юлия Пересильд и Виктория Исакова устроили встречу в Пскове

23 июля 2020 года, 10:53

Известные российские актрисы Дарья Мороз, Юлия Пересильд и Виктория Исакова устроили встречу в Пскове. Об этом на своей странице в  Instagram рассказала Юлия Пересильд — уроженка Пскова.

Актрисы Дарья Мороз, Юлия Пересильд и Виктория Исакова устроили встречу в Пскове

Фото из Instagram Юлии Пересильд

«Ну какое же счастье встретиться с дорогими друзьями и не где-нибудь, а на Родине. Прекрасный вечер! Вечер разговоров! Знакомства наших детей (ну наконец-то), было волшебно! Было вкусно! Радостно! Светло! Счастливо!» - написала актриса. «Еду домой «улыбка до ушей», - добавила она.

Ранее Юлия Пересильд провела прямой эфир для своих подписчиков из «самого красивого места в Пскове» - актриса расположилась на берегу реки Псковы напротив стен Кремля.

Дарья Мороз находится в Псковской области практически с начала карантина, введённого из-за коронавируса, на этой неделе регион также посетила олимпийская чемпионка, супруга пресс-секретаря президента РФ Татьяна Навка

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