«АиФ-Псков» рассказал, чего ждать горожанам от акционирования Псковских теплосетей

Председатель Союза собственников недвижимости Псковской области Алексей Кириллов считает, что после акционирования муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» не стоит ждать роста тарифов. Об этом он заявил в комментарии газете «АиФ-Псков» .

«Резкого увеличения тарифов на тепло и горячую воду не будет, законом защищены. Это решает и проблему постоянных задержек с выплатами субсидий из регионального бюджета», - считает эксперт. Тем, кто опасается, что концессионер резко увеличит тарифы на тепло и горячую воду, закроет невыгодные направления деятельности и сократит персонал, он предлагает ознакомиться с Федеральным законом «О концессионных соглашениях».

«Хорошо бы ознакомиться с проектом концессионного договора и его параметрами. Это бы сняло много вопросов и страхов по поводу планов концессионера», - добавил Алексей Кириллов.

Он уверен, что «концессия в сфере ЖКХ – федеральная повестка. Можно долго сопротивляться, но рано или поздно эта «прогрессивная форма взаимодействия власти и частного капитала» массово придет и в Псковскую область».