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Экономика / ЖКХ

«АиФ-Псков» рассказал, чего ждать горожанам от акционирования Псковских теплосетей

23 июля 2020 года, 10:37

Председатель Союза собственников недвижимости Псковской области Алексей Кириллов считает, что после акционирования муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» не стоит ждать роста тарифов. Об этом он заявил в комментарии газете «АиФ-Псков»

«АиФ-Псков» рассказал, чего ждать горожанам от акционирования Псковских теплосетей
Алексей Кириллов
Фото Псковского агентства информации
«Резкого увеличения тарифов на тепло и горячую воду не будет, законом защищены. Это решает и проблему постоянных задержек с выплатами субсидий из регионального бюджета», - считает эксперт. Тем, кто опасается, что концессионер резко увеличит тарифы на тепло и горячую воду, закроет невыгодные направления деятельности и сократит персонал, он предлагает ознакомиться с Федеральным законом «О концессионных соглашениях».

«Хорошо бы ознакомиться с проектом концессионного договора и его параметрами. Это бы сняло много вопросов и страхов по поводу планов концессионера», - добавил Алексей Кириллов.

Он уверен, что «концессия в сфере ЖКХ – федеральная повестка. Можно долго сопротивляться, но рано или поздно эта «прогрессивная форма взаимодействия власти и частного капитала» массово придет и в Псковскую область».

«АиФ-Псков» рассказал, чего ждать горожанам от акционирования Псковских теплосетей
Игорь Максимов
Фото газеты «Псковские новости»
Напомним, о необходимости акционировать предприятие и создать на его базе концессию заявил руководитель Псковских теплосетей Игорь Максимов на сессии Псковской городской Думы 14 июля.

Подробности — в материале «АиФ-Псков» «Теплое место».  

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