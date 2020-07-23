Оксана Фёдорова поздравила Псков с Днём города

Уроженка Пскова, Мисс Вселенная Оксана Фёдорова поздравила родной город с днём рождения, с 1117-летием. «Я с гордостью могу сказать, что Псков один из самых красивых городов, город княгини Ольги, который когда-то называли русским Парижем, а 10 псковских храмов внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО», - отметила она.

Оксана Фёдорова напомнила, что псковская земля подарила миру многих великих людей. Среди них она назвала композитора Модеста Мусоргского, художника Валентина Васильева, адмирала Врангеля, писатель Вениамина Каверина, исследователей Севера братьев Лаптевых. «В своём родовом имени Михайловское на Псковщине создал одно из самых эпичных произведений великий Пушкин», - добавила Оксана Фёдорова.

«Для меня Псков — город моего детства. Я от всей души желаю городу и всем его жителям процветания и благополучия. С праздником, с днём рождения любимый Псков», - заключила Оксана Фёдорова.