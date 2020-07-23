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Общество / Жизнь замечательных людей

Татьяна Навка посетила Псково-Печерский монастырь

23 июля 2020 года, 09:18

Олимпийская чемпионка, супруга пресс-секретаря президента РФ Татьяна Навка посетила Псково-Печерский Свято-Успенский монастырь. Фото из обители она разместила на своей странице в Instagram.

Татьяна Навка посетила Псково-Печерский монастырь

Фото из Instagram Татьяны Навки

«А мы продолжаем изучать родные просторы! Красота, да и только! На этот раз мы в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре, одном из самых больших и известных в России. Примечателен Успенской пещерной церковью, Богом зданными пещерами, многовековой историей, святынями и тем, что монастырь не закрывался никогда с периода своего основания!» - рассказала Татьяна Навка.

Она отметила, что в этом путешествии узнала о том, что цвет куполов на храмах имеет значение, например, голубые с золотыми звездами и золотым куполом - это храмы, названные в честь Богородицы.

Также Татьяна Навка рассказала, что пообщалась с митрополитом Псковским и Порховским Тихоном. «Очень интересный, светлый, мудрый человек и собеседник, который своей внутренней верой и гармонией буквально наполняет всё вокруг», - подчеркнула она. 

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