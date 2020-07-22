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Общество

В Пскове отремонтировали еще две улицы по нацпроекту

22 июля 2020 года, 22:05

В Пскове по нацпроекту БКАД отремонтировали участок улиц Черняховского и Гагарина. Об этом написал губернатор Михаил Ведерников у себя в Инстаграме. 

На улице Ивана Черняховского приведён в порядок 881 метр дороги: проведено фрезерование старого покрытия, устройство нового асфальта, укреплены обочины и нанесена разметка, рассказал губернатор. 

Всего на ремонт было выделено 6,3 млн рублей.

- На улице Гагарина отремонтировали участок от Октябрьского проспекта до пересечения с улицей Бастионной. Здесь подрядчик заменил асфальт, отрегулировал высоту крышек колодцев и заменил люки, - написал Михаил Ведерников. 

Общая стоимость работ составила 5,2 млн рублей.



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