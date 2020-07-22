Пропавшего подростка ищут в великолукском районе

Семнадцатилетний Богдан Степанов пропал 21 июля из деревни Рыканово. В полицию обратилась бабушка мальчика. Около 19 часов Богдан ушел погулять и с тех пор о нем ничего не известно, пишет газета Великолукского района «Наш путь».

Приметы: на вид 16-18 лет, рост 175-180 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы прямые светлые, средней длины с пробором направо.

Был одет в темно-синюю болоневую куртку с надписью «NIKE», темно-синие спортивные брюки с белыми лампасами, футболку, сапоги синего цвета, серые носки. На руке имеется татуировка «Клен».



