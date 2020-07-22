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Общество

В Пскове решили убрать несколько пешеходных переходов

22 июля 2020 года, 20:02

В Пскове решили ликвидировать несколько пешеходных переходов, такое решение приняла рабочая группа по безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба областной администрации.

На пересечении улиц М. Горького и Пароменской предлагается ликвидировать пешеходный переход, расположенный ближе к Рижскому проспекту. Один переход уберут и на Т-образном перекрестке улиц Р. Люксембург и Народной. На улице Советской решено дополнительно спилить вблизи пешеходных переходов деревья, мешающие обзору. На Рижском проспекте и улице Коммунальной планируют поставить пешеходное ограждение. На пересечении улиц Л. Поземского и Шоссейной проработают вопрос с разметкой.

В целом комиссия нашла в Пскове 8 предочаговых мест концентрации ДТП.  На каждом из этих мест с начала года произошло по два дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими и погибшими. «Снижение аварийности и смертности на дорогах, а также ликвидация мест концентрации ДТП — ключевые показатели национального проекта „Безопасные и качественные автомобильные дороги“. И наша основная задача — предотвратить повторение аварий в этих точках и переход мест концентрации ДТП из категории „предварительные“ в „очаговые“», — подчеркнул председатель Комитета по транспорту Борис Елкин.

Наезды на пешеходов произошли: пл. Победы, д. 1 — ул. Советская, д. 53/15; ул. М. Горького, д. 25–27; ул. Советская, д. 51–62; ул. Р. Люксембург, д. 24/26–30;, ул. Л. Поземского, д.92; ул. Советская, д. 83; Рижский проспект, д. 88–92;, ул. Коммунальная, д. 44.

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