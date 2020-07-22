Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Псковский госпиталь ветеранов войн перепрофилируют в гериатрический центр

22 июля 2020 года, 19:09
Псковский госпиталь ветеранов войн перепрофилируют в гериатрический центр, однако он по-прежнему будет помогать ветеранам, пишет Псковское агентство информации.

«Мы продолжим оказывать помощь тем людям, которые имеют определенные заслуги перед Родиной. Эти задачи перед нами останутся. Но с годами , к сожалению, ветераны от нас уходят, поэтому мы будем также заботиться о детях войны, работниках тыла, участниках ликвидации аварии в Чернобыле, ветеранах современных войн, - приводит ПАИ слова  нового главврача Сергея Белявского, которого 22 июля представили коллективу.

Главврач также отметил, что многие госпитали ветеранов уже перешли на новый формат и это не единичный опыт.


  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пскове отремонтировали еще две улицы по нацпроекту
Пропавшего подростка ищут в великолукском районе
В Пскове решили убрать несколько пешеходных переходов
В МФЦ Псковского района количество услуг увеличилось втрое
Более 6 тысяч псковских предпринимателей получили финансовую помощь в апреле
На месте закрывшихся псковских кафе откроются новые, уверен Андрей Михеев
Глава Пскова поддерживает идею убрать «Магеллан» с Рижского проспекта
Вице-губернатор проконтролировал ремонт дорог в Пскове
76-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков празднует Пыталовский район

Комментарии

Авторизация
No comments
Всё по-новому

Общество / Образование
22 июля 15:42

Всё по-новому

Как сдают Единый госэкзамен в Псковской области
Раскраски для взрослых

Общество
22 июля 10:30

Раскраски для взрослых

Технические сооружения города превратят в произведения искусства
Почему пахнет изо рта?

Общество / Здоровье
15 июля 16:24

Почему пахнет изо рта?

Выясняем, что означают неприятные симптомы