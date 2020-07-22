Псковский госпиталь ветеранов войн перепрофилируют в гериатрический центр, однако он по-прежнему будет помогать ветеранам, пишет Псковское агентство информации.

«Мы продолжим оказывать помощь тем людям, которые имеют определенные заслуги перед Родиной. Эти задачи перед нами останутся. Но с годами , к сожалению, ветераны от нас уходят, поэтому мы будем также заботиться о детях войны, работниках тыла, участниках ликвидации аварии в Чернобыле, ветеранах современных войн, - приводит ПАИ слова нового главврача Сергея Белявского, которого 22 июля представили коллективу.

Главврач также отметил, что многие госпитали ветеранов уже перешли на новый формат и это не единичный опыт.