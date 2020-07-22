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Общество

В МФЦ Псковского района количество услуг увеличилось втрое

22 июля 2020 года, 18:53

К работе в новом формате приступили отделения МФЦ в поселках Писковичи, Череха, Тямша, Середка, Карамышево, Неёлово-2, Торошино, Ершово и Кирово, сообщает пресс-служба областной администрации. Количество предоставляемых там услуг выросло втрое. 

Оформить сертификат на материнский капитал, подать документы на выплату пенсии, осуществить миграционный и регистрационный учет по месту пребывания, подать документы на получение или замену паспорта, а также получить помощь в оформлении мер социальной поддержки — всего 65 наименований услуг, в том числе востребованные справки и выписки из различных ведомств, доступны жителям Псковского района при обращении в отделение МФЦ по месту проживания.

«Повышение доступности государственных услуг является одной из важных задач Многофункционального центра. На данный момент ведутся работы по всем муниципальным образованиям, чтобы такая возможность появилась у каждого жителя Псковской области. Параллельно ведутся технические работы, которые позволят сделать перечень услуг, предоставляемый в стационарных отделах и на удаленных рабочих местах, идентичным для всех офисов», — отметила директор МФЦ Псковской области Екатерина Ершова.

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