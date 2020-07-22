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Экономика / Деньги

Более 6 тысяч псковских предпринимателей получили финансовую помощь в апреле

22 июля 2020 года, 17:51

 В апреле более 6 тысяч представителей малого и среднего предпринимательства в Псковской области подали заявки и получили субсидии на выплату заработной платы, сообщил председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политики Псковской области Андрей Михеев в эфире ПАИ-live 22 июля.

По итогам мая приём заявлений ещё продолжается, их подано уже порядка 5,5 тысяч. Андрей Михеев пояснил, что часть тех, кто получил субсидию по итогам апреля, подал заявку и в мае.

В сумме за два месяца псковским предпринимателям были перечислены порядка 380 млн рублей: около 190 млн рублей в апреле и столько же в мае.

«Меры поддержки, которые были приняты на федеральном и региональном уровне реализуются, финансирование позволило сохранить большую часть предприятий малого и среднего бизнеса в России и в Псковской области, поддержка дошла до получателей», - сказал Андрей Михеев.

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