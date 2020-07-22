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Экономика / Потребитель (Товары и цены)

На месте закрывшихся псковских кафе откроются новые, уверен Андрей Михеев

22 июля 2020 года, 17:30

Председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев уверен, что вместо закрывшихся из-за ситуации с коронавирусом точек общественного питания откроются новые. Об этом он заявил в эфире ПАИ-live 22 июля.

На месте закрывшихся псковских кафе откроются новые, уверен Андрей Михеев

«Ротация рано или поздно произойдёт. Замена бизнеса произойдёт, поскольку сфера услуг и общепита всегда востребована», - подчеркнул Андрей Михеев.

При этом он уверен, что большого падения объёма оказанных услуг в области общепита по итогам года не будет. Например, по Пскову он прогнозирует снижение показателя только на 10-12%.

Андрей Михеев пояснил, что кафе и рестораны будут пользоваться спросом, поскольку «у людей есть желание развеется». Кроме того, добавил он, в регион возвращаются туристы, у которых точки общественного питания востребованы. 

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