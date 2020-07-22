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Недвижимость

Глава Пскова поддерживает идею убрать «Магеллан» с Рижского проспекта

22 июля 2020 года, 16:39

Глава Пскова Елена Полонская поддерживает идею убрать торговый центр «Магеллан» в Рижского проспекта. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Глава Пскова поддерживает идею убрать «Магеллан» с Рижского проспекта

Елена Полонская подчеркнула, что она, как депутат Псковской городской Думы, ещё несколько лет назад поднимала вопрос о переносе торгового центра в другое место. «Сейчас он создает живущим рядом псковичам неудобства в виде шумящих кондиционеров, нарушенной ливневки», - пояснила она.

Глава Пскова рассказала, что была против продления срока аренды до 2025 года, поскольку Рижский проспект - это лицо города, и должен быть местом для отдыха и прогулок. Она считает, что вместо торгового центра там были бы уместны небольшие ярмарочные объекты. «Тем более, что на Рижском проспекте нет нехватки торговых объектов, все первые этажи жилых домов выкуплены под магазины, кафе. Но понятно, что арендаторам «Магеллана» нужно предоставить какую-то альтернативу», - сказала Елена Полонская.

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