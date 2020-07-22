Глава Пскова поддерживает идею убрать «Магеллан» с Рижского проспекта

Елена Полонская подчеркнула, что она, как депутат Псковской городской Думы, ещё несколько лет назад поднимала вопрос о переносе торгового центра в другое место. «Сейчас он создает живущим рядом псковичам неудобства в виде шумящих кондиционеров, нарушенной ливневки», - пояснила она.

Глава Пскова рассказала, что была против продления срока аренды до 2025 года, поскольку Рижский проспект - это лицо города, и должен быть местом для отдыха и прогулок. Она считает, что вместо торгового центра там были бы уместны небольшие ярмарочные объекты. «Тем более, что на Рижском проспекте нет нехватки торговых объектов, все первые этажи жилых домов выкуплены под магазины, кафе. Но понятно, что арендаторам «Магеллана» нужно предоставить какую-то альтернативу», - сказала Елена Полонская.