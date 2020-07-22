76-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков празднует Пыталовский район

С памятной датой жителей муниципалитета поздравил губернатор Михаил Ведерников: «Ещё живы свидетели и участники тех событий, которые помнят о пережитых подвигах и боях. Нам, молодому поколению, кто знает об ужасах войны лишь из рассказов ветеранов и фильмов, сложно представить те беды и зверства, которые пережили жители оккупированных земель». Он отметил, что о зверствах захватчиков напоминают останки расстрелянных местных жителей и детей, неразорвавшиеся бомбы и снаряды, которые до сих пор находят.

«Сегодня мы отмечаем годовщину освобождения района и вспоминаем мужество и героический подвиг соотечественников, которые в тылу и на передовой боролись с фашистскими захватчиками. Говорим слова благодарности ныне живущим ветеранам и всем, кто пережил тяготы войны и послевоенного времени, поднимая и восстанавливая район», — сказал Михаил Ведерников и пожелал жителям района мира, удачи, счастья и благополучия.

В торжествах, которые проходят в муниципалитете, приняла участие первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. Вместе с руководством района она возложила цветы к мемориалу в сквере «30-летия освобождения района» в Пыталово.

Псковско-Островская операция, в ходе которой был освобождён Пыталовский район, началась 17 июля 1944 года. В ней участвовали войска 3-го Прибалтийского фронта в составе 1-й ударной, 54-й и 67-й армий. 21 июля 1944 года они взяли Вышгородок, после чего 1214-й полк начал готовиться к штурму города и станции Абрене (ныне - Пыталово). К семи часам утра 22 июля город был освобождён, над вокзалом, взятым штурмом, водрузили красный флаг.