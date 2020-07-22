Нового руководителя представили коллективу Псковского госпиталя для ветеранов войн

Сергей Белявский работал за границей, после возвращению в Россию два года он был сотрудником комитета по здравоохранению Псковской области, затем трудился в Фонде обязательного страхования региона. С 2015 года работал в онкодиспансере, в том числе исполнял обязанности главного врача.

Предыдущий руководитель Псковского госпиталя для ветеранов войн Игорь Феоктистов возглавил профсоюзный санаторий «Хилово» в Порховском районе.