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Общество / Здоровье

Нового руководителя представили коллективу Псковского госпиталя для ветеранов войн

22 июля 2020 года, 13:31

Нового руководителя представили 22 июля коллективу Псковского госпиталя для ветеранов войн. Медучреждение возглавил Сергей Белявский, который ранее работал в Псковском областном онкологическом диспансере, сообщает Псковское агентство информации.

Нового руководителя представили коллективу Псковского госпиталя для ветеранов войн
Сергей Белявский
Фото Дарьи Хватковой

Сергей Белявский работал за границей, после возвращению в Россию два года он был сотрудником комитета по здравоохранению Псковской области, затем трудился в Фонде обязательного страхования региона. С 2015 года работал в онкодиспансере, в том числе исполнял обязанности главного врача.

Предыдущий руководитель Псковского госпиталя для ветеранов войн Игорь Феоктистов возглавил профсоюзный санаторий «Хилово» в Порховском районе.

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