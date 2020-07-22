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Происшествия / Правосудие

Антимонопольщики усмотрели сговор в действиях великолукских ритуальных компаний

22 июля 2020 года, 13:14

В действиях компаний, оказывающих ритуальные услуги в Великих Луках, Управление Федеральной антимонопольной службы усмотрело картельный сговор. Об этом рассказала руководитель УФАС Ольга Милонаец на пресс-завтраке 22 июля, пишет Псковское агентство информации.

По словам Ольги Милонаец, также есть основания полагать, что имеется связь между учреждениями здравоохранения и ритуальщиками в части передачи информации об умерших людях.

Проверку в Великих Луках УФАС провёл после поступления обращений. «Это проверка субъектов, которые работают на рынке ритуальных услуг совместно с учреждениями здравоохранения. Есть определенные к ним вопросы по слиянию «бизнесов», - пояснила Ольга Милонаец.

Теперь антимонопольщики изучают полученные в результате проверки документы с компьютеров ритуальных компаний и переписки. «Вопросы есть и будут, но хватит ли их на дело или это просто халатность отдельных должностных лиц – пока неизвестно», - заключила руководитель УФАС. 

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