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Происшествия / Правосудие

История с дорогими стульями для псковской музыкальной школы ушла в суд

22 июля 2020 года, 12:37

В суд подан иск о признании недействительной сделки по поставке дорогостоящих стульев с лебяжьим пухом и столов в музыкальную школу Пскова №1. Об этом сообщила руководитель УФАС России по Псковской области Ольга Милонаец на пресс-завтраке 22 июля, пишет Псковское агентство информации.

Ольга Милонаец заявила, что сделка по приобретению мебели была «кривой». «Такие стулья, которые соответствуют техническому заданию, не поставлены, столы тоже, а раз не поставлены, то нужно вернуть деньги, а дальше разберутся правоохранители», - подчеркнула она и добавила, что расследование в рамках уголовного дела уже идёт.

По словам руководителя УФАС, когда компания «Формоза» вернёт средства, будет проведена новая закупка мебели. 

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