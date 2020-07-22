В Доме культуры в псковской Родине провели перепланировку и смонтировали сцену

В здании Дома культуры в деревне Родина Псковского района провели демонтаж старых конструкций, перепланировку помещений, смонтировали конструкцию сцены и завершили отделку санузлов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Сейчас ведутся монтаж подвесных потолков, внутренняя отделка помещений, прокладка инженерных сетей. Также рабочие приступили к устройству пандуса для маломобильных групп населения.

Отмечается, что в результате проведения перепланировки на втором этаже появилось творческое пространство для мастерской, театральной студии, игровой зоны для библиотеки. Там же разместятся кабинеты работников ДК.

Ремонт Дома культуры идёт в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». На эти цели выявлены 12 млн рублей. Работы выполняются в соответствии с требованиями и без отставания от графика.