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Транспорт / Инфраструктура

Проект реконструкции улицы Кузбасской Дивизии в Пскове представили жителям

22 июля 2020 года, 11:02

Проект реконструкции улицы Кузбасской Дивизии в Пскове представили жителям. Презентация состоялась на встрече главы Пскова Елены Полонской с инициативной группой жильцов домов №12 и №12а по улице Кузбасской дивизии, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета.

Проект реконструкции улицы Кузбасской Дивизии в Пскове представили жителям

Фото пресс-службы муниципалитета

Проект разработал ООО «Сдм Проект». Он предполагает благоустройство участка улицы Кузбасской Дивизии до кладбища Жен-Мироносиц. Улица должна стать 4-х полосной, вдоль проезжей части предусмотрены пешеходные и велодорожки с подсветкой. При реконструкции улицы будут учитываться требования для удобства маломобильных групп.

Планируется организовать два круговых движения: одно - с поворотом на Городскую больницу, второе - с поворотом на улицу Киселева. Есть в проекте парковки, пешеходные дорожки к медицинским учреждениям, а также вертолетная площадка для специальных служб.

Проект реконструкции улицы Кузбасской Дивизии в Пскове представили жителям

Фото пресс-службы муниципалитета

После реконструкции появится возможность для запуска общественного транспорта по улице Кузбасской дивизии. Жители предложили организовать для этого четыре остановочных комплекса: два — зеркальные у Перинатального центра, ещё два - рядом с домом №1 по улице Народной.

В ходе обсуждения представленного проекта жители предложили создать подземные пешеходные переходы, сохранить ивовую аллею, изменить конфигурацию парковки у домов №№12 и 12а. Елена Полонская пообещала проработать возможность реализации этих предложений.

Проект реконструкции улицы Кузбасской Дивизии в Пскове представили жителям

Фото пресс-службы муниципалитета

Планируется, что согласованный с жителями проект реконструкции улицы Кузбасской Дивизии до 1 декабря будет внесён в Псковскую городскую Думу. После чего город подаст заявку на получение финансирования, в случае её одобрения работы будут проведены с 2021 по 2023 год. 

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Комментарии

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Илья
11:46 22.07.2020

Таких проектов понаделают, а потом удивляются, когда детей на островках безопасности сбивают. И жетели ещё лучше. В жилом районе просить подземные переходы

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