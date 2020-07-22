Проект реконструкции улицы Кузбасской Дивизии в Пскове представили жителям. Презентация состоялась на встрече главы Пскова Елены Полонской с инициативной группой жильцов домов №12 и №12а по улице Кузбасской дивизии, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета.

Проект разработал ООО «Сдм Проект». Он предполагает благоустройство участка улицы Кузбасской Дивизии до кладбища Жен-Мироносиц. Улица должна стать 4-х полосной, вдоль проезжей части предусмотрены пешеходные и велодорожки с подсветкой. При реконструкции улицы будут учитываться требования для удобства маломобильных групп.

Планируется организовать два круговых движения: одно - с поворотом на Городскую больницу, второе - с поворотом на улицу Киселева. Есть в проекте парковки, пешеходные дорожки к медицинским учреждениям, а также вертолетная площадка для специальных служб.