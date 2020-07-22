Михаил Ведерников выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Шаляева

«Владимир Дмитриевич 30 лет отдал дорожному хозяйству и внёс огромный вклад в его развитие на территории Псковской области», - написал глава региона на своей странице в Instagram. Глава региона отметил, что при непосредственном участии Владимира Шаляева разрабатывались новые стандарты качества, внедрялись современные технологии, развивалось производство необходимых строительных материалов на территории Псковской области. «Мы многое сделали общими усилиями и ещё больше планировали», - подчеркнул губернатор.

По его словам, Владимир Шаляев был блестящим профессионалом, достойным управленцем и хорошим, порядочным человеком, которого надолго запомнят по высоким результатам труда.

«Для нас всех это большая утрата. Спасибо за всё, что Вы сделали для нашей области! Покойтесь с миром. Светлая память!» - заключил Михаил Ведерников.

Владимир Шаляев умер 21 июля. Он руководил Псковавтодором с декабря 2018 года.