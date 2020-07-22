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Происшествия / ДТП

Автомобиль сбил лося на трассе Петербург — Невель

22 июля 2020 года, 09:28

В Плюсском районе на 183-м километре трассы Санкт-Петербург — Невель автомобиль «Ауди А5» сбил лося. Авария произошла 22 июля около 2:25, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Управлял автомобилем 31-летний пскович. Пострадал в ДТП его 31-летний пассажир. Мужчина получил раны лица и ушибы, но госпитализация ему не потребовалась.

«В связи с участившимися случаями наездов на крупных животных на автодорогах региона УГИБДД УМВД России по Псковской области еще раз просит водителей неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения и скоростной режим, особенно в ночное время», - отметили в пресс-службе ведомства.

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