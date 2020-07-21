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Общество / Здоровье

Еще у 32 человек подтвердился коронавирус

21 июля 2020 года, 23:13

Еще у 32 человек подтвердился коронавирус. Об этом в своем Instagram сообщил губернатор Михаил Ведерников.

Теперь общее число заболевших составил 3 486 человек. Поправились 2 220 пациентов, прирост за сутки составил 56 человек. Умерших пока 46 человек.

«Рассчитываем, что к концу этой недели вся информация по пику заболевания будет обработана, – отметил Михаил Ведерников. – Если положительная тенденция в части эпидемиологической обстановки сохранится, через несколько дней вынесем на обсуждение снятие ряда противовирусных ограничений. Берегите себя!».

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