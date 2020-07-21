Губернатор поздравил Александра Котова с медалью

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. С этой его наградой Котова в своем Instagram поздравил губернатор Михаил Ведерников.

По его слова, эта награда является свидетельством исключительной компетентности, искренней самоотдачи и многолетней успешной работы на благо Псковской области и всей страны.

- Искренне рад, что такие выдающиеся и неравнодушные люди трудятся в Псковской области, – написал глава региона.