Псковское агентство информации рассказало об уникальном псковском враче Владимире Иванове

Хирург псковской областной клинической больницы, ранее возглавлявший отделение и работавший заместителем главврача Владимир Иванов в день города 23 июля получит знак почетного гражданина Пскова. Журналисты ПАИ сделали видеорепортаж о докторе, о его врачебном пути и взглядах на профессию.

На счету Владимира Иванова тысячи спасенных жизней. Таких как он называют новаторами и первопроходцами.

В 90-е годы, когда впервые заговорили об малоинвазивных с минимальными разрезами методах, консервативное хирургическое сообщество воспринимало идею скептически, а доктор Иванов стал первым в областной больнице, кто делал такие операции. Домой пациентов с инфарктом начали отпускать вместо месяца уже через неделю.

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