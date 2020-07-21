На Amazon будут представлены псковские предприятия. Об этом в ходе эфира ПАИ-live сказал директор Центра поддержки экспорта Псковской области Светлана Ярлыковская. На электронной площадке будет представлено семь предприятий.

«Заводим порядка семи псковских предприятий на электронную площадку Amazon. Это требовало очень детализированного согласования. Думаю, пазл сложится и всё красиво выстрелит», – сказала она.

Отметим, что Amazon – крупнейшая в мире по обороту среди продающих товары и услуги через Интернет торговая площадка.