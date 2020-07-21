В Пскове на несколько дней закроют для транспорта Советский мост

В Пскове на несколько дней закроют для транспорта Советский (Троицкий) мост. И участок улицы Леона Поземского между улицами Труда и Милицейской. Движение по нему будет запрещено с 20:00 24 июля до 6:00 27 июля, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета.

Закрытие моста связано с проведением работ по замене инженерных сетей и восстановлению дорожного покрытия в рамках реконструкции улицы Леона Поземского.

В качестве объезда предусмотрены мост Александра Невского, Кузнецкий и Инженерный мосты.