Поиски двух пропавших жителей Опочецкого района прекращены

В Опочецком районе прекращены поиски двух мужчин — 64-летнего Бориса Пожарного и 59-летнего Владимира Величко. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Житель деревни Ульяново Борис Пожарный пропал 3 июля. Его тело нашли в лесном массиве недалеко от деревень Духново и Ульяново. Сейчас все причины смерти мужчины выясняются.

Владимир Величко найден живым. Он ушёл из дома на улице Полярной в деревне Глубокое 16 июля. В окрестностях этой деревни мужчину и обнаружили. Его передали родственникам.

Полиция поблагодарила всех, кто оказал содействие в розыске мужчин.