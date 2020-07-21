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Происшествия / ЧП

Поиски двух пропавших жителей Опочецкого района прекращены

21 июля 2020 года, 17:27

 В Опочецком районе прекращены поиски двух мужчин — 64-летнего Бориса Пожарного и 59-летнего Владимира Величко. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Житель деревни Ульяново Борис Пожарный пропал 3 июля. Его тело нашли в лесном массиве недалеко от деревень Духново и Ульяново. Сейчас все причины смерти мужчины выясняются.

Владимир Величко найден живым. Он ушёл из дома на улице Полярной в деревне Глубокое 16 июля. В окрестностях этой деревни мужчину и обнаружили. Его передали родственникам.

Полиция поблагодарила всех, кто оказал содействие в розыске мужчин.

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