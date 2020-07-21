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Общество / Образование

ЕГЭ в Псковской области проходит в штатном режиме

21 июля 2020 года, 17:06

Единый государственный экзамен в Псковской области проходит в штатном режиме, случаев списывания не выявлено, сбоев в работе видеонаблюдения не было. заявил председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов на пресс-конференции 21 июля, пишет Псковское агентство информации.

Тем не менее, отметил он, два нарушения требований к организации экзамена были выявлены.

Александр Седунов сообщил, что проверки того, как проводится ЕГЭ, проходят регулярно. В этом году в связи с пандемией коронавируса значительное внимание уделяется соблюдению санитарных требований: наличие санитарйзеров, проведение термометрии, рассадка выпускников и так далее.

Что касается результатов ЕГЭ, то, отметил председатель комитета, уже известно о девять выпускников сдать на 100 баллов экзамен по русскому языку, четверо — по литературе. 

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