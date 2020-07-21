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Общество / Семья

Журналист ПАИ изучила, как уехать в Евросоюз при закрытых границах

21 июля 2020 года, 16:22

Журналист Псковского агентства информации Ольга Машкарина изучила, как уехать в страны Евросоюза в условиях закрытых из-за коронавируса границ. Её удалось не только выяснить, какие нужны документы, но и успешно пересечь российско-латвийскую границу и даже не остаться в Латвии на 14-дневный карантин.

Журналист ПАИ изучила, как уехать в Евросоюз при закрытых границах

Фото Андрея Степанова

В новой публикации на сайте ПАИ Ольга рассказывает о том, какие основания должны быть у человека для пересечения границы, какие документы проверяют на российской стороне, а какие на латвийской, а что вообще не требуется.

Журналист отметила, что успешное пересечение одной из границ ещё не означает, что и вторая сторона пропустит. «На моих глазах российская погранслужба развернула водителя автомобиля с немецкими номерами, который парой минут ранее успешно прошёл все процедуры на стороне Латвии. Полагаю, такой же «разворот» возможен и в обратном направлении. Радоваться можно только когда окажетесь вне шлагбаумов и зелёных будок», - рассказала она.

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