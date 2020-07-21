223 кандидата выдвинет на сентябрьские выборы псковская «Справедливая Россия»

223 кандидата выдвинет «Справедливая Россия» на сентябрьские выборы в Псковской области . Об этом сообщил лидер регионального отделения партии Олег Брячак в эфире ПАИ-live 21 июля.

Он подчеркнул, что один из главных показателей работы той или иной силы — это количество кандидатов, которые выдвинуты на выборы. «Наша партия никогда в спячку не уходила, - подчеркнул Олег Брячак. - Мы в «Справедливой России» не привыкли охать и ахать, мы идем и работаем».

Партийный лидер добавил, что в Псковской области на разном уровне работают 106 депутатов от «Справедливой России». «Они получают с мест сигналы, проблемы», - сказал Олег Брячак.

Он также сообщил, что партия не будет участвовать в выборах главы Себежского района. «Действующий руководитель района Леонид Курсенков выдвигается на выборы - это достойный человек. Лучший выбор для Себежского района, чтобы Курсенков остался», - пояснил гость эфира.

Он добавил, что партия не участвовала в выборах главы Печорского района, поскольку считает лучшей кандидатурой на этот пост Сергея Тарасика, который был выдвинут «Единой Россией» и победил.

Говоря о своём политическом будущем, Олег Брячак рассказал, что планирует участвовать в следующих выборах в Псковское областное Собрание.