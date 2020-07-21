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Общество / Коммуналка

Передача домов и инфраструктуры городка «Остров-3» муниципалитету завершилась

21 июля 2020 года, 14:21

Завершился процесс передачи жилого фонда и инфраструктуры военного города «Остров-3» в муниципальную собственность. Модернизацию инженерно-коммунальной инфраструктуры военного городка губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил на встрече с заместителем Министра обороны РФ Тимуром Ивановым, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации муниципалитета. В рамках концессионного соглашения в «Острове-3» планируется возведение новой блочно-модульной газовой котельной.

Передача домов и инфраструктуры городка «Остров-3» муниципалитету завершилась

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Также глава региона рассказал о ходе строительства корпусов Псковской областной инфекционной больницы. По поручению президента России Владимира Путина работы ведёт Военно-строительный комплекс Минобороны России.

Губернатор отметил, что работы идут в соответствии с графиком, параллельно с основными строительно-монтажными работами на площадках идет технологическое присоединение к сетям энергоснабжения, водоснабжения, водоотведения.

Корпуса больницы строятся в Пскове и Великих Луках, их суммарная мощность — около 300 коек. Они будут оснащены современным оборудованием, мебелью и инвентарем. 

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