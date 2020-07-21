Десятиминутный салют дадут в Пскове в честь Дня города

Салют начнётся в 22:30. увидеть его можно будет с набережной реки Великой.

В честь Дня города 23 июля в Пскове дадут салют, который продлится 10 минут. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Александр Коновалов на пресс-конференции 21 июля, передаёт корреспондент «Псковской правды». Он отметил, что были планы сделать два салюта, но потом власти решили отказаться от этой идеи в пользу более яркого фейерверка в новогоднюю ночь.

Внимание автомобилистов Александр Коновалов обратил на перекрытие Ольгинского моста в связи с проведением салюта. Для транспорта его закроют с 22:00 до 0:00.

Заместитель главы администрации города пояснил, что в этом году День города будут праздновать не четыре дня, как обычно, а всего один в связи с действием ограничительных мер из-за коронавируса: массовые мероприятия в Псковской области запрещены до 28 июля.

Праздничная программа включает в себя только церемонии возложения цветов к памятникам павшим воинам. Концерты, которые подготовили учреждения культуры, можно будет посмотреть в онлайн-формате в Интернете.