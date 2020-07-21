Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Важная дата

Десятиминутный салют дадут в Пскове в честь Дня города

21 июля 2020 года, 13:31

 В честь Дня города 23 июля в Пскове дадут салют, который продлится 10 минут. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Александр Коновалов на пресс-конференции 21 июля, передаёт корреспондент «Псковской правды». Он отметил, что были планы сделать два салюта, но потом власти решили отказаться от этой идеи в пользу более яркого фейерверка в новогоднюю ночь.

Салют начнётся в 22:30. увидеть его можно будет с набережной реки Великой.

Десятиминутный салют дадут в Пскове в честь Дня города
День города в Пскове в 2019 году
Фото Андрея Степанова

Внимание автомобилистов Александр Коновалов обратил на перекрытие Ольгинского моста в связи с проведением салюта. Для транспорта его закроют с 22:00 до 0:00.

Заместитель главы администрации города пояснил, что в этом году День города будут праздновать не четыре дня, как обычно, а всего один в связи с действием ограничительных мер из-за коронавируса: массовые мероприятия в Псковской области запрещены до 28 июля.

Праздничная программа включает в себя только церемонии возложения цветов к памятникам павшим воинам. Концерты, которые подготовили учреждения культуры, можно будет посмотреть в онлайн-формате в Интернете. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пскове на несколько дней закроют для транспорта Советский мост
Более 400 млн рублей сэкономили при госзакупках в Псковской области
Поиски двух пропавших жителей Опочецкого района прекращены
ЕГЭ в Псковской области проходит в штатном режиме
Журналист ПАИ изучила, как уехать в Евросоюз при закрытых границах
223 кандидата выдвинет на сентябрьские выборы псковская «Справедливая Россия»
Передача домов и инфраструктуры городка «Остров-3» муниципалитету завершилась
Губернатор поздравил Островский район с 76-й годовщиной освобождения
Ушёл из жизни директор «Псковавтодора» Владимир Шаляев

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Год памяти и славы
В 2020 году псковичи празднуют 75-летие Великой Победы.
Почему пахнет изо рта?

Общество / Здоровье
15 июля 16:24

Почему пахнет изо рта?

Выясняем, что означают неприятные симптомы
Эксперты идут к вам

Общество / Семья
14 июля 10:19

Эксперты идут к вам

Видео-встречи, лекции, подкасты – псковские НКО пробуют новые формы работы с аудиторией
Диагноз по походке

Общество / Здоровье
8 июля 11:50

Диагноз по походке

Что делать, если шумит в ушах и кружится голова?