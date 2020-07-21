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Общество / Важная дата

Губернатор поздравил Островский район с 76-й годовщиной освобождения

21 июля 2020 года, 12:30

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил Островский район с отмечаемой 21 июля  76-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Губернатор поздравил Островский район с 76-й годовщиной освобождения

Фото газеты "Островские вести"

«В день годовщины освобождения Островского района мы вспоминаем всех, кто в дни войны защищал район на передовой и в тылу, трудился не покладая рук, поддерживал фронт и партизан. Жители Острова навсегда войдут в историю как несгибаемые, смелые и мужественные люди. Сколько молодых подпольщиков было казнено, растерзано, но не согласилось на предательство», - отметил губеронатор. Он подчеркнул, что отвага, смелость и упорство живут и в нынешних поколениях островичей.

«Сегодня мы вспоминаем не только военный, но и трудовой подвиг народа. Мы говорим слова благодарности всем, кто отдал свои жизни, силы, здоровье за свободу и процветание Острова. Уверен, что трудами неравнодушных людей район будет с каждым годом становиться краше и комфортнее», — заявил Михаил Ведерников и пожелал жителям района мира, удачи, благополучия и успехов.

В праздничный день в Острове состоялось возложение цветов и гирлянд к памятнику Герою Советского Союза Клавдии Назаровой и к памятному знаку 146-й Островской стрелковой дивизии. В церемониях участвовали глава Островского района Дмитрий Быстров, представители муниципальных ОМВД России и военного комиссариата, командиры воинских частей Островского гарнизона. Мероприятия сопровождал военный оркестр, а завершились они праздничным салютом из артиллерийских орудий.

Губернатор поздравил Островский район с 76-й годовщиной освобождения

Фото газеты "Островские вести"

Накануне праздника состоялось перезахоронение останков 36 красноармейцев, которые были обнаружены в местах сражений времен Великой Отечественной войны. Теперь они покоятся на мемориальном комплексе «Линия Сталина».

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