Тарифы на вывоз мусора пересмотрели в Псковской области

В Псковской области пересмотрены в сторону снижения тарифы на вывоз мусора. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами — компании «Экопром».

Для зоны №1 (север области) тариф понижен на 100 рублей 18 копеек за кубометр, для зоны №2 (юг) — на 121 рубль 39 копеек за кубометр. В итоге новые тарифы будут такими: 662 рубля 3 копейки за вывоз кубометра мусора на севере области и 620 рублей 32 копейки за кубометр — на юге. Тарифы вступят в силу с 1 августа.

Новые суммы жители региона увидят в счетах, которые поступят в сентябре. Для жителей крупных населённых пунктов северной зоны вывоз мусора в месяц будет обходиться в 79,44 рубля, мелких - 55,2 рубля. На юге в крупных населённых пунктах будут платить 74,44 рубля, в небольших - 51,7 рубля.

Изменение стоимости вывоза отходов связана с с исполнением предписания ФАС России в части пересмотра предельных единых тарифов на услугу регоператора по обращению с ТКО на 2020 год для ООО «Экопром», а также долгосрочных параметров регулирования. Соответствующие изменения внесены в приказ от 20 декабря 2019 года № 278-тко «Об утверждении для ООО «Экопром» предельных единых тарифов на услугу регоператора по обращению с ТКО в Псковской области на 2020-2022 годы».