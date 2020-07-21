Подтверждена ещё одна смерть от коронавируса в Псковской области

В Псковской области подтверждена ещё одна смерть от коронавируса. Сначала пандемии в регионе умерли 46 заражённых. Об этом сообщает официальный канал по ситуации с заболеваемостью в регионе.

За 20 июля в Псковской области выявили 17 новых случаев коронавируса, таким образом число заражённых достигло 3 тыс. 454.