Подтверждена ещё одна смерть от коронавируса в Псковской области

В Псковской области подтверждена ещё одна смерть от коронавируса. Сначала пандемии в регионе умерли 46 заражённых. Об этом сообщает официальный канал по ситуации с заболеваемостью в регионе.
За 20 июля в Псковской области выявили 17 новых случаев коронавируса, таким образом число заражённых достигло 3 тыс. 454.
Выздоровели за сутки 68 человек. Всего болезнь победили уже 2 тыс. 164 человека.
В регионе проведены 58 тыс. 548 исследований на коронавирус.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников также отметил снижение числа выявленных пневмоний и подчеркнул, что регион движется к третьему этапу снятия ограничительных мер.