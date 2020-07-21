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Общество / Здоровье

Подтверждена ещё одна смерть от коронавируса в Псковской области

21 июля 2020 года, 11:04

В Псковской области подтверждена ещё одна смерть от коронавируса. Сначала пандемии в регионе умерли 46 заражённых. Об этом сообщает официальный канал по ситуации с заболеваемостью в регионе.

За 20 июля в Псковской области выявили 17 новых случаев коронавируса, таким образом число заражённых достигло 3 тыс. 454.

Подтверждена ещё одна смерть от коронавируса в Псковской области

Выздоровели за сутки 68 человек. Всего болезнь победили уже 2 тыс. 164 человека.

В регионе проведены 58 тыс. 548 исследований на коронавирус.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников также отметил снижение числа выявленных пневмоний и подчеркнул, что регион движется к третьему этапу снятия ограничительных мер. 

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