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Происшествия / ДТП

Попавший в ДТП автомобиль сбил ребёнка на пешеходном переходе в Пскове

21 июля 2020 года, 10:32

В Пскове на улице Юбилейной попавший в ДТП автомобиль «Лада Веста» вылетел на островок безопасности и сбил 13-летнего мальчика. Авария произошла 20 июля около 23:10, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Попавший в ДТП автомобиль сбил ребёнка на пешеходном переходе в Пскове

Фото Псковского агентства информации

Управлял «Ладой» 30-летний мужчина. На регулируемом перекрёстке он врезался в автомобиль «Хёндай Солярис» под управлением 19-летнего молодого человека. После этого «Лада» сбила пешехода.

Попавший в ДТП автомобиль сбил ребёнка на пешеходном переходе в Пскове

Фото Псковского агентства информации

Мальчика доставили в детскую областную больницу с переломами, ранами и ушибами. Водитель «Хёндая» также пострадал, у него диагностировали ушибы и ссадины.

По факту ДТП ведётся проверка.

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