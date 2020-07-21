Попавший в ДТП автомобиль сбил ребёнка на пешеходном переходе в Пскове

В Пскове на улице Юбилейной попавший в ДТП автомобиль «Лада Веста» вылетел на островок безопасности и сбил 13-летнего мальчика. Авария произошла 20 июля около 23:10, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.



Управлял «Ладой» 30-летний мужчина. На регулируемом перекрёстке он врезался в автомобиль «Хёндай Солярис» под управлением 19-летнего молодого человека. После этого «Лада» сбила пешехода.