Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Губернатор заявил о приближении третьего этапа снятия ограничений в Псковской области

21 июля 2020 года, 09:59

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что регион продолжает уверенно двигаться в направлении третьего этапа снятия ограничений, введённых в связи с распространением коронавируса. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Губернатор заявил о приближении третьего этапа снятия ограничений в Псковской области

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Глава региона обратил внимание, что за 20 июля коронавирус был подтверждён у 17 человек, тогда как выписали из больниц в этот день 68 победивших заболевание.

Также Михаил Ведерников отметил снижение числа пневмоний: на неделе с 14 по 19 июля такой диагноз был поставлен 80 пациентам, что в 4,6 раза меньше, чем в начале июля.

Ко второму этапу снятия ограничений Псковская область перешла на прошлой неделе. Тогда смогли вернуться к работе кафе и рестораны, солярии, очные учебные заведения.  

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Подтверждена ещё одна смерть от коронавируса в Псковской области
Попавший в ДТП автомобиль сбил ребёнка на пешеходном переходе в Пскове
Грозы и ливни ожидаются в Псковской области 21 июля
Ограбивших великолучанина петербуржцев нашла полиция
1 августа в Псковской области пройдет чемпионат по вейкборду
В Гдове по международному проекту отремонтируют музей
Задержана лже-целительница, снявшая «порчу» с великолучанки за 28 тысяч рублей
Раньше срока могут быть сданы два новых детсада в Великих Луках
Гражданина Нидерландов задержали в Себежском районе за незаконное пересечение границы

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Почему пахнет изо рта?

Общество / Здоровье
15 июля 16:24

Почему пахнет изо рта?

Выясняем, что означают неприятные симптомы
Эксперты идут к вам

Общество / Семья
14 июля 10:19

Эксперты идут к вам

Видео-встречи, лекции, подкасты – псковские НКО пробуют новые формы работы с аудиторией
Диагноз по походке

Общество / Здоровье
8 июля 11:50

Диагноз по походке

Что делать, если шумит в ушах и кружится голова?