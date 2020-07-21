Губернатор заявил о приближении третьего этапа снятия ограничений в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что регион продолжает уверенно двигаться в направлении третьего этапа снятия ограничений, введённых в связи с распространением коронавируса. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Глава региона обратил внимание, что за 20 июля коронавирус был подтверждён у 17 человек, тогда как выписали из больниц в этот день 68 победивших заболевание.

Также Михаил Ведерников отметил снижение числа пневмоний: на неделе с 14 по 19 июля такой диагноз был поставлен 80 пациентам, что в 4,6 раза меньше, чем в начале июля.

Ко второму этапу снятия ограничений Псковская область перешла на прошлой неделе. Тогда смогли вернуться к работе кафе и рестораны, солярии, очные учебные заведения.