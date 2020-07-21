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Общество / Экология

Грозы и ливни ожидаются в Псковской области 21 июля

21 июля 2020 года, 09:13

Грозы и ливни прогнозируются в Псковской области 21 июля, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Грозы и ливни ожидаются в Псковской области 21 июля

Фото Елены Лешкиной

Начало неблагоприятного погодного явления ожидается с 12:00. Отмечается, что ливни пройдут местами, а грозы будут сопровождаться кратковременным усилением ветра.

Накануне Росгидромет предупреждал о похолодании и дождливой погоде в Псковской области.

По данным Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха сегодня составит 21-26 градусов, будет дуть ветер западных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду, при грозе — до 12 метров в секунду. 

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