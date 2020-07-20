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Происшествия / Преступление

Ограбивших великолучанина петербуржцев нашла полиция

20 июля 2020 года, 20:55

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области установлены лица, которые в мае этого года похитили имущество на сумму более миллиона рублей у 70-летнего великолучанина, урожая ему оружием.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, разбой совершили три жителя Санкт-Петербурга - 1982, 1992 и 1994 годов рождения. Их удалось задержать с поличным после совершения аналогичного разбойного нападения на юге страны. При проведении обыска в квартире злоумышленников была обнаружена часть похищенного имущества великолучанина.

Расследование продолжается, проводятся необходимые следственные действия. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 162 «Разбой» Уголовного кодекса РФ.

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